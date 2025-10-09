СМИ: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в Евросоюз
Венгрия отказалась от внесения исключений в полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, который предложила Еврокомиссия. Об этом пишет портал EUObserver, ссылаясь на источники.
Отмечается, что ранее Будапешт пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить получать российское топливо. Однако на встрече послов государств ЕС венгерский представитель не выразил возражений против инициативы, пишет «Свободная пресса».
Предложение входит в очередной, 19-й пакет антироссийских санкций ЕС. Министры иностранных дел стран блока обсудят ограничения 20 октября.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru