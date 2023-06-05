Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, в том числе замминистра юстиции Олега Свириденко и четырех судей, обвинив их в нарушении прав человека в деле Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом).

Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Под санкции также попали заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев и глава СИЗО №5 в Москве Дмитрий Комнов.

Ранее власти Великобритании также объявили санкциях в отношении пяти граждан России из-за дела Владимира Кара-Мурзы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».