СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
Британия приостановила поставки газа в страны Европы по трубопроводу. Причиной остановки стал отказ оборудования.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.
Уточняется, что работу трубопровода планируется восстановить к 8 марта. об этом свидетельствуют проведенные предварительные оценки ситуации.
Ранее британское правительство объявило конкурс для замещения российского урана альтернативными источниками топлива для атомных электростанций.
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