СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Британия приостановила поставки газа в страны Европы по трубопроводу. Причиной остановки стал отказ оборудования.

Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.

Уточняется, что работу трубопровода планируется восстановить к 8 марта. об этом свидетельствуют проведенные предварительные оценки ситуации.

Ранее британское правительство объявило конкурс для замещения российского урана альтернативными источниками топлива для атомных электростанций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиЕвропаВеликобританияГаз
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