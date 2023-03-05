СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Белик: военные корпорации США не позволят быстро завершить конфликт на Украине СМИ: Белый дом ограничит американские инвестиции в технологический сектор Китая СМИ: в Ереване и Баку сообщили о перестрелке силовиков в Карабахе СМИ: в Афинах прошел митинг в связи с катастрофой пассажирского поезда, унесшей жизни 57 человек СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию короля Великобритании Карла III