СМИ: В ЦБ задумались об ужесточении требований к ипотеке под низкий процент

По его словам, регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты. В результате, указал Данилов, банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль.

Директор департамента ЦБ также подчеркнул, что регулятор пойдет на подобный шаг, если банки будут игнорировать собственные риски и риски «раздувания пузыря» на рынке ипотеки. Как отмечает газета, под ипотекой по очень низким ставкам могут подразумеваться кредиты по ставке ниже 6%.

Ранее Центробанк объявил о вводе с 1 декабря 2022 года надбавки к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

