СМИ: В ЦБ задумались об ужесточении требований к ипотеке под низкий процент
Банк России намерен бороться с уловками застройщиков по субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются крайне низкие ставки вплоть до околонулевых. Об этом сообщил «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
По его словам, регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты. В результате, указал Данилов, банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль.
Директор департамента ЦБ также подчеркнул, что регулятор пойдет на подобный шаг, если банки будут игнорировать собственные риски и риски «раздувания пузыря» на рынке ипотеки. Как отмечает газета, под ипотекой по очень низким ставкам могут подразумеваться кредиты по ставке ниже 6%.
Ранее Центробанк объявил о вводе с 1 декабря 2022 года надбавки к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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