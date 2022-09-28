В России предложили снизить ставку по ипотеке на большие квартиры

Госкомпания «Дом.РФ» предложила снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры, инициативу прорабатывают совместно с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта «Демография». Об этом пишут Известия со ссылкой на главу компании Виталия Мутко.

«67% семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 кв. метров. При этом больше половины квартир в новостройках — однушки», — отметил Мутко.

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Глава «Дом.РФ» добавил, что доступность многокомнатного жилья ниже. По словам экспертов, стоимость трехкомнатных квартир на 30–40% выше, чем однокомнатных; последние нередко покупают в качестве инвестиций и сохранения средств. При этом большинство покупок в сегменте доступного жилья совершается с применением ипотеки, снижение ставки может способствовать повышению спроса.

Сейчас ставка по программе семейной ипотеки на все виды квартир составляет 6%. При ее снижении на 1 п.п. потенциальная покупательская аудитория может вырасти примерно на 10%. При этом в случае снижения ставки до 4% семьи с детьми смогут приобрести квартиру на 20–25% больше, сохранив размер платежа.

Специалисты указывают, что расширение семейной ипотеки будет востребовано в первую очередь в крупных городах. По оценке группы компаний GloraX, уменьшение процентной ставки на 3 п.п. повысит продажи двухкомнатных квартир площадью 55–65 кв. м на 30% и на 10% увеличит спрос на трехкомнатные квартиры.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов спрогнозировал рост ипотеки в пределах 20% по итогам года, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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