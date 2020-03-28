СМИ: В США острая нехватка золота

Стало известно, что в связи с дефицитом золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Канаде, уточняет RT.

Напомним, число заражений коронавирусом в США превышает 100 тысяч человек, уже 1544 человека умерли.

Ранее стало известно, что Россия нарастила золотовалютные резервы. Причиной повышения спроса на золото Bloomberg называет желание стран уменьшить зависимость от доллара, в случае России – также снизить влияние санкций. Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН подтвердил мнение аналитиков издания.

«По-моему, влияние доллара на российскую экономику давно уже не грозит. Просто наши лидеры стараются закупать золовалютные ресурсы, которые делают безопасным нашу экономику, основанную на экспорте природных ресурсов. Таким образом, обеспечивается снижение влияния США и Европы на российскую экономику, и мы можем чувствовать себя более-менее свободными от влияния доллара или евро», - отметил экономист.

