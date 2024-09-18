СМИ: В России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний

Сумма застрявших в России дивидендов индийских нефтяных компаний за последний год увеличилась с 600 до 900 млн долларов. Об этом сообщило издание The Indian Express со ссылкой на источники.

Согласно данным, речь идет о дивидендах ONGC Videsh, Indian Oil Corporation, Oil India и подразделения Bharat Petroleum Corporation от их участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, которые застряли на банковских счетах в РФ из-за санкций. Отмечается, что увеличить инвестиции в РФ – это один из вариантов использовать эти деньги сейчас.