СМИ: В России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний

Сумма застрявших в России дивидендов индийских нефтяных компаний за последний год увеличилась с 600 до 900 млн долларов. Об этом сообщило издание The Indian Express со ссылкой на источники.

Согласно данным, речь идет о дивидендах ONGC Videsh, Indian Oil Corporation, Oil India и подразделения Bharat Petroleum Corporation от их участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, которые застряли на банковских счетах в РФ из-за санкций. Отмечается, что увеличить инвестиции в РФ – это один из вариантов использовать эти деньги сейчас.

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Вместе с тем указывается, что индийские нефтяники не планируют наращивать вложения в российские проекты. Подчеркивается, что Индия могла бы использовать деньги с российских счетов для частичной оплаты закупок нефти.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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