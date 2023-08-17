СМИ: в России вырастет цена на кетчуп и майонез

По информации СМИ, в планах производителей поднять цены на кетчуп в среднем на 10%. Удорожание связано с нехваткой в стране томатной пасты, а ввозить её из Китая и Турции стало дорого из-за падения курса рубля.

Майонез и чипсы также станут дороже из-за подсолнечного масла, которого достаточно в стране, но из-за слабого рубля его стало выгоднее продавать за рубеж за валюту.

Ранее стало известно, что производители поднимут цены на майонез на 5-12%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

