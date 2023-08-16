«Ромир»: каждый пятый россиянин начал экономить на продуктах
С июня по июль доля россиян, которые экономят на продуктах питания, выросла до 19%. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».
За лето доля экономящих на еде граждан выросла на 3%. Россияне стали чаще покупать товары по скидкам и акциям.
Отмечается, что более 50% опрошенных посещают магазины с низкими ценами. Каждый третий старается реже ходить за покупками.
Старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская объяснила, что россияне перешли в режим экономии из-за непростой экономической обстановки и инфляции.
Министерство сельского хозяйства 13 августа заявило о падении цен на картофель на 23%. По данным ведомства, стоимость подсолнечного и сливочного масла снизилась на 13,8% и 1,8% соответственно, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru