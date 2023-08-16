«Ромир»: каждый пятый россиянин начал экономить на продуктах

За лето доля экономящих на еде граждан выросла на 3%. Россияне стали чаще покупать товары по скидкам и акциям.

Отмечается, что более 50% опрошенных посещают магазины с низкими ценами. Каждый третий старается реже ходить за покупками.

Старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская объяснила, что россияне перешли в режим экономии из-за непростой экономической обстановки и инфляции.

Министерство сельского хозяйства 13 августа заявило о падении цен на картофель на 23%. По данным ведомства, стоимость подсолнечного и сливочного масла снизилась на 13,8% и 1,8% соответственно, сообщает «Радиоточка НСН».

