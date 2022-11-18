СМИ: в России введут в эксплуатацию рекордное количество трасс

В кабмине в течение ближайших пяти лет намерены привести в нормативное состояние почти 140 тыс. км трасс: на эти цели зарезервировали 13 трлн рублей. Как говорят эксперты, это вполне реальные планы при условии, что финансирование дорожной отрасли будет осуществляться в нужном объеме.

«Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в следующем году. Проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи был представлен в рамках форума «Транспорт России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

