Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы
Строящаяся в российской столице Южная рокада в дальнейшем стане альтернативной трассой для Московской кольцевой автомобильной дороги и Третьего транспортного кольца на юге и юго-востоке города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, сейчас проводятся работы на четырёх отрезках новой дороги.
«Идёт обустройство улично-дорожной сети от улицы Каспийская до Первого Котляковского переулка, реконструкция части улицы Верхние Поля и Донецкой улицы. Кроме того, ведутся работы на развязке в районе пересечения МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня», - уточнил заммэра.
В целом скоростная трасса разделена на восемь секторов, четыре из них уже построены. Это отрезок от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.
В свою очередь генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что сейчас специалисты холдинга ведут работы на трех участках.
От Каспийской улицы до Первого Котляковского переулка проводится монтаж металлических конструкций пролетных строений семи путепроводов. Кроме того, продолжается возведение подпорных стен, дождевой канализации, теплосети, строятся пешеходные переходы. Также работы ведутся на отрезке от улицы Марьинский Парк до МКАД, реконструируется Донецкая улица.
Южная рокада станет частью нового транспортного каркаса мегаполиса наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Трасса свяжет между собой крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
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