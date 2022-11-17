«Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера

«Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в следующем году. проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи был представлен в рамках форума «Транспорт России».

Строительство первого участка дороги начнется в 2023 году. Магистраль, протяженностью более 150 км, позволит обойти Сочи, микрорайона Адлер, Туапсе и напряженный участок Горячий Ключ — село Агой. По данным госкомпании, «Южный кластер» позволит устранить сезонные дорожные заторы и повысить безопасность.