«Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера

«Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в следующем году. проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи был представлен в рамках форума «Транспорт России».

Строительство первого участка дороги начнется в 2023 году. Магистраль, протяженностью более 150 км, позволит обойти Сочи, микрорайона Адлер, Туапсе и напряженный участок Горячий Ключ — село Агой. По данным госкомпании, «Южный кластер» позволит устранить сезонные дорожные заторы и повысить безопасность.

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«Снизится аварийность и смертность в четыре и более раз за счет выведения почти 50% транзитного трафика», — сообщили в компании.

Проект поддерживает администрация Краснодарского края. По словам ее представителей, дорога поможет увеличить объем туристического потока с 17 до 25 млн туристов в год. Компания планирует закончить магистраль к 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: novayagazeta-ug.ru
ТЕГИ:СочиАвтодорТрасса
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