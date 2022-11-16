СМИ: В России рекордно снизились темпы уборки подсолнечника
Темпы уборки подсолнечника в России снизились до рекордно низких уровней 2017 года из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные обзора «Совэкона».
По информации издания, к 10 ноября урожай собран лишь с 64% процентов посевных площадей, при этом в прошлые годы в аналогичный период собирали урожай с 90-95% площадей. На ситуацию повлияли обильные осадки в сентябре и октябре, которые привели к переувлажнению почвы.
После анализа тенденции «Совэкон» снизил прогноз урожая подсолнечника в текущем году с 17 млн до 16,1 млн тонн. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай составит 16,35 млн тонн.
Наиболее серьезные проблемы отмечаются в Центральном и Приволжском федеральных округах. Эксперты допускают, что в случае ухудшения погодных условий возможно дальнейшее снижение сбора. Кроме того, специалисты заявляют и нехватке мощностей для хранения и сушки подсолнечника, поэтому сельхозпроизводителям приходится увеличивать предложение.
По данным аналитиков «Совэкона», аграрии увеличивают продажи, а спрос переработчиков активизировался. В то же время эксперты указывают, что колебания цен на подсолнечник в РФ не влияют на котировки масла.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников сообщил, что в Испании в связи с засухой сократился урожай оливок, из-за чего возможно подорожание оливкового масла, пишет RT.
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