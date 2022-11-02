Минсельхоз: Россия в 2022 году соберет рекордный урожай по ряду сельхозкультур
Россия по итогам 2022 года обновит рекорд по сбору урожая по ряду направлений. Об этом заявил на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.
По его словам, зерновые уже обмолочены с 95% площадей, собрано 150,7 миллиона тонн.
«По другим сельхозкультурам подтверждаем, а где-то даже превышаем ранее обозначенные прогнозы», - отметил министр.
Он рассказал, что планируется собрать в этом году 25,5 миллиона тонн масличных культур, что является наивысшим показателем за всю историю.
«Рекордный урожай ожидается и в садоводстве — на уровне 1,46 миллиона тонн», - подчеркнул Патрушев.
Кроме того, как отмечается, министерство ожидает, что будет собрано более 43 миллионов тонн сахарной свёклы, 7 миллионов тонн картофеля в организованном секторе и около 5 миллионов тонн овощей открытого грунта.
«Такие сборы позволят полностью обеспечить внутренние потребности и развивать экспортные поставки», — добавил глава Минсельхоза.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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