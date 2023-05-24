СМИ: В России предложили ввести пошлины в 220% на импортные БАДы
Заградительные пошлины на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран могут ввести в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее НСЗПП предложил Минэкономразвития запретить импорт в РФ биодобавок из недружественных стран либо ввести пошлины на их ввоз в размере 220%. Министерство поручило союзу представить обоснование своим предложениям.
«Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога ... равнозначен полному запрету», — подчеркнул Шапкин.
Правкомиссия по экономическому развитию и интеграции может рассмотреть этот вопрос на заседании в июне.
Шапкин отметил, что решение проблемы актуально на фоне введения в США новых экспортных ограничений в отношении РФ. По словам главы НСЗПП, Россия «в любом случае» будет разрабатывать ответные меры.
В Минэкономразвития подчеркнули, что обсуждение вопроса продолжается, отмечает телеканал «360». В свою очередь, в Роспотребнадзоре указали, что «предложение находится в проработке».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после прорыва диверсантов
- СМИ: В России предложили ввести пошлины в 220% на импортные БАДы
- Премьер Японии заявил, что Токио не планирует вступать в НАТО
- Марочко: Киев стягивает силы к Часову Яру под Артемовском
- СМИ: Правительство не поддержало освобождение от мобилизации всех предпринимателей
- Мишустин: 70% расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
- В России в 2024 году начнут вводить цифровой акциз на табак и пиво
- Источник: Неизвестный со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области
- СМИ: Пугачева закрыла последний бизнес в России
- В Кремле заявили, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru