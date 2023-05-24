СМИ: В России предложили ввести пошлины в 220% на импортные БАДы

Ранее НСЗПП предложил Минэкономразвития запретить импорт в РФ биодобавок из недружественных стран либо ввести пошлины на их ввоз в размере 220%. Министерство поручило союзу представить обоснование своим предложениям.

«Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога ... равнозначен полному запрету», — подчеркнул Шапкин.

Правкомиссия по экономическому развитию и интеграции может рассмотреть этот вопрос на заседании в июне.

Шапкин отметил, что решение проблемы актуально на фоне введения в США новых экспортных ограничений в отношении РФ. По словам главы НСЗПП, Россия «в любом случае» будет разрабатывать ответные меры.

В Минэкономразвития подчеркнули, что обсуждение вопроса продолжается, отмечает телеканал «360». В свою очередь, в Роспотребнадзоре указали, что «предложение находится в проработке».

