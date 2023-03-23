Мишустин: Поднятие заградительных пошлин простимулирует отечественное производство
Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать российское производство и даст развитие государству. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что «умный протекционизм» является важной мерой. По словам Мишустина, важны все меры, которые будут давать возможность России развиваться.
Ранее, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все идеи депутатов Госдумы, которые были озвучены во время отчета правительства, будут рассмотрены. Также он поблагодарил парламентариев за профессиональный подход, сообщает НСН.
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