Мишустин: Поднятие заградительных пошлин простимулирует отечественное производство

Поднятие заградительных пошлин будет стимулировать российское производство и даст развитие государству. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что «умный протекционизм» является важной мерой. По словам Мишустина, важны все меры, которые будут давать возможность России развиваться.

Ранее, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все идеи депутатов Госдумы, которые были озвучены во время отчета правительства, будут рассмотрены. Также он поблагодарил парламентариев за профессиональный подход, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМихаил Мишустин

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