Мишустин: Поднятие заградительных пошлин простимулирует отечественное производство

Он отметил, что «умный протекционизм» является важной мерой. По словам Мишустина, важны все меры, которые будут давать возможность России развиваться.

Ранее, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все идеи депутатов Госдумы, которые были озвучены во время отчета правительства, будут рассмотрены. Также он поблагодарил парламентариев за профессиональный подход, сообщает НСН.

