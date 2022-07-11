СМИ: В России предложили ограничить продажу дизтоплива иностранцам
В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров. Соответствующая инициатива была выдвинута бизнесом в качестве ответных мер на нарушения транспортных договоренностей по Калининграду со стороны Литвы и Евросоюза, сообщают «Известия».
Отмечается, что с подобным предложением Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Так, за топливо, приобретенное сверх лимита, предлагается брать компенсацию по цене и продавать его по европейской стоимости, которая в полтора раза выше отечественной. На сегодняшний день литр дизельного топлива на автозаправках России стоит в среднем 54 рубля, а в Европе — более 130. Этим, по мнению ассоциации, пользуются зарубежные перевозчики.
Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия может экономически уничтожить Литву в ответ на транспортную блокаду Калининграда.
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