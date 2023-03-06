СМИ: В России потратят 150 млрд рублей на закупки флота

Российские власти могут направить около 70 млрд рублей на закупки судов для экспортно-импортных операций в рамках программы субсидирования ставки по кредитам на закупку флота. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что программа, рассчитанная до 2034 года, может распространиться на 85 кораблей. Их общая стоимость составляет 150 млрд рублей, при этом правительство субсидирует около 70 млрд.

Меры поддержки коснутся подержанных и строящихся судов, в том числе 60 балкеров, семи многоцелевых судов, от 7 до 9 контейнеровозов. По данным источника, в программу субсидирования не попадают нефтяные танкеры.

«Коммерсантъ» уточняет, что власти субсидируют ставки по кредитам для банков, финансирующих закупку и фрахт судов для обслуживания внешнеторговых операций РФ. Сейчас экспортно-импортный оборот в российских портах обслуживается по большей части судами, неподконтрольными компаниям из России. Так, в 2022 году на них приходилось около 70% операций.

По данным источника, в ближайшие два года власти выделят на финансирование программы 11 и 13 млрд рублей. При этом другой собеседник агентства указывает, что в 2023 и 2024 годах на эти цели направят 5 и 30 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗакупкиКораблиРоссия
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