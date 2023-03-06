СМИ: В России потратят 150 млрд рублей на закупки флота

Отмечается, что программа, рассчитанная до 2034 года, может распространиться на 85 кораблей. Их общая стоимость составляет 150 млрд рублей, при этом правительство субсидирует около 70 млрд.

Меры поддержки коснутся подержанных и строящихся судов, в том числе 60 балкеров, семи многоцелевых судов, от 7 до 9 контейнеровозов. По данным источника, в программу субсидирования не попадают нефтяные танкеры.

«Коммерсантъ» уточняет, что власти субсидируют ставки по кредитам для банков, финансирующих закупку и фрахт судов для обслуживания внешнеторговых операций РФ. Сейчас экспортно-импортный оборот в российских портах обслуживается по большей части судами, неподконтрольными компаниям из России. Так, в 2022 году на них приходилось около 70% операций.

По данным источника, в ближайшие два года власти выделят на финансирование программы 11 и 13 млрд рублей. При этом другой собеседник агентства указывает, что в 2023 и 2024 годах на эти цели направят 5 и 30 млрд рублей.

