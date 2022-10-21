СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта

Отмечается, что в последнее время ввоз товаров в РФ снизился, при этом объемы сырьевого вывоза увеличились. По словам одного из источников, «экспорт и импорт не сбалансированы и их нужно приводить в соответствие друг с другом».

Собеседник издания отметил, что резкое снижение импорта искажает ситуацию в экономике. Поспособствовать уравниванию показателей экспорта и импорта могло бы смягчение разницы между внутренними и внешними ценами на газ.

«Чем больше газа в стоимости продукции, тем более она конкурентоспособна. По-хорошему, сейчас каким-то образом весь сырьевой экспорт, который в последнее время активно развивался благодаря заниженному курсу рубля, нужно ограничить», — указал источник.

Среди возможных вариантов борьбы с проблемой называют увеличение экспортных пошлин и НДПИ на газ и введение равновесного ценообразования на газ. При этом эксперты отмечают, что перестройка экономики будет «достаточно жесткой».

