СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта
Правительство России начало искать способы устранения возникшего в стране дисбаланса между импортом и экспортом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что в последнее время ввоз товаров в РФ снизился, при этом объемы сырьевого вывоза увеличились. По словам одного из источников, «экспорт и импорт не сбалансированы и их нужно приводить в соответствие друг с другом».
Собеседник издания отметил, что резкое снижение импорта искажает ситуацию в экономике. Поспособствовать уравниванию показателей экспорта и импорта могло бы смягчение разницы между внутренними и внешними ценами на газ.
«Чем больше газа в стоимости продукции, тем более она конкурентоспособна. По-хорошему, сейчас каким-то образом весь сырьевой экспорт, который в последнее время активно развивался благодаря заниженному курсу рубля, нужно ограничить», — указал источник.
Среди возможных вариантов борьбы с проблемой называют увеличение экспортных пошлин и НДПИ на газ и введение равновесного ценообразования на газ. При этом эксперты отмечают, что перестройка экономики будет «достаточно жесткой».
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