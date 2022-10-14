Тринадцать стран ЕС нарастили импорт из России в июне

Лидером среди нарастивших поставки российской продукции стала Словения, которая закупила вдвое больше товаров из РФ по сравнению с маем, пишет РИА ФАН. Также значительно увеличили импорт Испания (на 69%) и Швеция (на 48%).



Остальные четырнадцать стран ЕС сократили ввоз товаров из РФ. Так, Кипр импортировал на 92% меньше продукции, Австрия сократила ввоз на 40%, Люксембург — на 37%.



В денежном выражении больше всего российских товаров импортировала Германия: в июне Берлин ввез продукции на 3,5 млрд евро, пишет «Свободная пресса». В число лидеров вошли также Италия, которая ввезла товаров из России на 2,6 млрд евро, и Нидерланды с показателем 1,7 млрд евро.

