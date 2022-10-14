Тринадцать стран ЕС нарастили импорт из России в июне
Тринадцать стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России за июнь. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидером среди нарастивших поставки российской продукции стала Словения, которая закупила вдвое больше товаров из РФ по сравнению с маем, пишет РИА ФАН. Также значительно увеличили импорт Испания (на 69%) и Швеция (на 48%).
Остальные четырнадцать стран ЕС сократили ввоз товаров из РФ. Так, Кипр импортировал на 92% меньше продукции, Австрия сократила ввоз на 40%, Люксембург — на 37%.
В денежном выражении больше всего российских товаров импортировала Германия: в июне Берлин ввез продукции на 3,5 млрд евро, пишет «Свободная пресса». В число лидеров вошли также Италия, которая ввезла товаров из России на 2,6 млрд евро, и Нидерланды с показателем 1,7 млрд евро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Юрист рассказал о мошенничестве с «переводом» денег на карту
- Детский омбудсмен: Отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей
- Тринадцать стран ЕС нарастили импорт из России в июне
- СМИ: Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink
- СМИ: Илон Маск находится под следствием властей из-за сделки с Twitter
- Кадыров назначил своим советником сына полпреда Чайки
- Певец SHAMAN представил новый трек «Вызов»
- Рябков заявил о недоговороспособности США
- Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения
- Под Белгородом обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru