СМИ: В России обсуждают разделение регионов на пять «ипотечных кластеров»

Правительство РФ прорабатывает вопрос внесения изменений в ипотечные программы с господдержкой, которые предусматривают дифференциацию регионов страны на пять кластеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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По данным издания, субъекты РФ могут разделить на «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «cтагнирующие» и «депрессивные». Это позволит сделать льготную программу более адресной, развивая жилищное строительство там, где это особенно востребовано.

Как сообщают эксперты газеты, велика вероятность принятия обсуждаемой инициативы. Однако правительству предстоит доработать вопрос критериев дифференциации.

Ранее зампред Госдумы Алексей Гордеев сообщал, что в Госдуме обсуждают возможность введения в регионах дифференцированных ставок по ипотеке. Предполагалось, что одним из критериев определения ставки может стать средний уровень зарплат на территории субъекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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