ЦБ РФ не видит пузыря на рынке ипотеки при росте рисков

Центробанк пока не фиксирует возникновение «пузыря» на рынке ипотеки, однако признаёт рост рисков. Так оценила ситуацию глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ наблюдал признаки перегрева на рынке кредитования приобретения жилья в период действия льготных программ. Именно они, в основном, поддерживали повышенный спрос на ипотеку. По словам Набиуллиной, в этих условиях не столько повышалась доступности жилья, сколько происходил рост цен.

Глава ЦБ привела статистику, согласно которой, в 2023 году льготная ипотека составила около 60% всех выданных кредитов на покупку жилья. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центробанк 16 февраля по итогам заседания Совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

