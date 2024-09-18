СМИ: В России намерены урезать поддержку малого бизнеса на 21%

По данным издания, в указанный период на поддержку МСП намерены направить 329,5 млрд рублей, что на 21% меньше, чем было потрачено с 2019 по 2024 год.

При этом основная статья расходов с 2025 по 2030 год придется на льготные инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях. Уточняется, что на эти цели планируют выделить 238,4 млрд рублей, еще порядка 148 млрд рублей направят на субсидирование займов, которые были взяты до 2025 года.

Ранее сообщалось, что среднемесячные номинальные заработные платы в России за четыре года вырастут на 35%. При этом в 2027 году средние зарплаты в месяц до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок увеличатся с нынешних 88 285 до 119 296 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

