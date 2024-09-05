Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году

Он рассказал, что зарплаты в следующем году будут расти, так как экономика находится в состоянии дефицита предложения и высокого спроса кадров в отдельных отраслях. Комментируя уровень безработицы, он отметил, что ее уровень сократился на 0,5%, остановившись на отметке в 2,4% по итогам июля и останется примерно таким же в 2025 году.

За счет роста зарплат россияне начнут больше тратить, что положительно повлияет на ВВП РФ, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты в сфере продаж летом выросли на 34%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



