Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году

Зарплаты в России вырастут на 4-5% в 2025 году, заявил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Он рассказал, что зарплаты в следующем году будут расти, так как экономика находится в состоянии дефицита предложения и высокого спроса кадров в отдельных отраслях. Комментируя уровень безработицы, он отметил, что ее уровень сократился на 0,5%, остановившись на отметке в 2,4% по итогам июля и останется примерно таким же в 2025 году.

За счет роста зарплат россияне начнут больше тратить, что положительно повлияет на ВВП РФ, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты в сфере продаж летом выросли на 34%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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