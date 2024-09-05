Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
Зарплаты в России вырастут на 4-5% в 2025 году, заявил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он рассказал, что зарплаты в следующем году будут расти, так как экономика находится в состоянии дефицита предложения и высокого спроса кадров в отдельных отраслях. Комментируя уровень безработицы, он отметил, что ее уровень сократился на 0,5%, остановившись на отметке в 2,4% по итогам июля и останется примерно таким же в 2025 году.
За счет роста зарплат россияне начнут больше тратить, что положительно повлияет на ВВП РФ, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты в сфере продаж летом выросли на 34%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
- Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
- Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
- 74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
- МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией
- Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса
- Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru