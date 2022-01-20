СМИ: В России могут полностью запретить операции с криптовалютами

Операции с криптовалютами в России могут полностью запретить, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагенты доступа к финансированию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

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По данным агентства, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет.

Ранее стало известно, что ЦБ хочет запретить инвестиции в криптовалюты в РФ из-за рисков для финансовой стабильности на фоне увеличения количества криптотранзакций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаЦентробанкРоссия
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