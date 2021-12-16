Reuters: Центробанк намерен запретить инвестиции в криптовалюты в РФ
Российский центральный банк хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника финансового рынка, близких к банку.
Согласно источникам, банк видит риски для финансовой стабильности в растущем количестве криптотранзакций.
Отмечается, что в случае принятия ограничений они будут распространяться тольк на будущие транзакции.
По данным ЦБ, россияне являются одними из самых активных участников криптовалют. Годовой объем операций на цифровом рынке составляет 5 млрд долларов.
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