Генпрокуратура проверить обсоноватнность тарифов на услуги ЖКХ в регионах

Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки в регионах из-за случаев завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что тарифы значительно увеличились в Пермском крае, Ульяновской и Кировской областях. После вмешательства прокуроров из тарифов ЖКХ в Новосибирской области исключили экономически необоснованные расходы.

Также прокуратура выявила факты установления тарифов без согласования с антимонопольными органами. Сообщается, что виновные лица были привлечены к ответственности.

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Ситуация в сфере повышения тарифов ЖКХ находится на постоянном контроле органов прокуратуры, заверили в ведомстве.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкиГенпрокуратураТарифы Жкх
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