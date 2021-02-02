Генпрокуратура проверить обсоноватнность тарифов на услуги ЖКХ в регионах

Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки в регионах из-за случаев завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что тарифы значительно увеличились в Пермском крае, Ульяновской и Кировской областях. После вмешательства прокуроров из тарифов ЖКХ в Новосибирской области исключили экономически необоснованные расходы.

Также прокуратура выявила факты установления тарифов без согласования с антимонопольными органами. Сообщается, что виновные лица были привлечены к ответственности.