Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет

Вопреки падению спроса, стоимость электроэнергии в России достигла максимальных значений за последние пять лет, передает «Коммерсант».

Отмечается, что в европейской части России и на Урале одноставочная цена оптовая рынка поднялась на 3,4% в прошлом году и составила 2,54 тысяч рублей за 1 МВт в час. При этом в Сибири цены на электричество выросли на 0,6% до 1,78 тысяч рублей за 1 МВт в час.

Снижение спроса привело к тому, что общий платеж распределялся на меньшее количество потребителей. Это явление привело к росту удельных цен.

Представители «Сообщества потребителей энергии» в разговоре с изданием заявили, что рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность. Они подчеркнули, что энерготок работает неправильно, усугубляя спад и замедляя восстановление экономики.





