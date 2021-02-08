Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет
Вопреки падению спроса, стоимость электроэнергии в России достигла максимальных значений за последние пять лет, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в европейской части России и на Урале одноставочная цена оптовая рынка поднялась на 3,4% в прошлом году и составила 2,54 тысяч рублей за 1 МВт в час. При этом в Сибири цены на электричество выросли на 0,6% до 1,78 тысяч рублей за 1 МВт в час.
Снижение спроса привело к тому, что общий платеж распределялся на меньшее количество потребителей. Это явление привело к росту удельных цен.
Представители «Сообщества потребителей энергии» в разговоре с изданием заявили, что рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность. Они подчеркнули, что энерготок работает неправильно, усугубляя спад и замедляя восстановление экономики.
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