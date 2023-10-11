СМИ: в России массово подделывают стройматериалы
В России захотели вернуть государственный контроль за качеством строительных материалов, сообщает «РЕН ТВ».
Эксперимента стартует в феврале 2024 года, он продлится год. Это связано с резким ростом поддельной продукции. Только липового цемента выявили свыше 11 млн тонн. Также сомнения вызывают радиаторы, строительные смеси, силовые кабеля.
Эксперты говорят, что только в 2020 году годовой объем незаконного оборота фальсифицированного товара стал больше 18%. Количество поддельных радиаторов отопления увеличилось до 15%, а сухих строительных смесей – до 30%. К концу текущего года количество подделок кабелей может достигнуть 70% от общего объема рынка.
В Минпромторге разработали экспериментальный проект по возвращению госконтроля за качеством стройматериалов. Следить за тем, что поступает в магазины, будет Росстандарт.
Ранее глава Минстроя предупредил о росте цен на стройматериалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru