СМИ: в России массово подделывают стройматериалы

Эксперимента стартует в феврале 2024 года, он продлится год. Это связано с резким ростом поддельной продукции. Только липового цемента выявили свыше 11 млн тонн. Также сомнения вызывают радиаторы, строительные смеси, силовые кабеля.

Эксперты говорят, что только в 2020 году годовой объем незаконного оборота фальсифицированного товара стал больше 18%. Количество поддельных радиаторов отопления увеличилось до 15%, а сухих строительных смесей – до 30%. К концу текущего года количество подделок кабелей может достигнуть 70% от общего объема рынка.

В Минпромторге разработали экспериментальный проект по возвращению госконтроля за качеством стройматериалов. Следить за тем, что поступает в магазины, будет Росстандарт.

Ранее глава Минстроя предупредил о росте цен на стройматериалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

