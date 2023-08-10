Глава Минстроя предупредил о росте цен на стройматериалы

Из-за снижения курса национальной российской валюты, цены на стройматериалы и оборудование в России заметно вырастут, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает телеканал «Россия 24».

Ослабление рубля и рост цен. Что в ближайшее время подорожает?

По его словам, подорожание прежде всего затронет, поставляемое из-за рубежа, оборудование, в том числе медицинское.

«Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами», — отметил министр.

Файзуллин подчеркнул, что в строительной отрасли используется примерно 95% отечественных материалов. Говоря о ценах на жильё, он заверил, что серьезных перекосов не ожидается.

Ранее в Минсельхозе заявили, что рост цен на мясо в России стабилизируется к осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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