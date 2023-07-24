Эксперт перечислил самые подделываемые стройматериалы

Кроме того, добавил собеседник издания, часто подделывают предметы сантехники, а также смеси и жидкости, качество которых сложно определить визуально.

Васильев отметил, что зачастую подделку предлагают купить нечистые на руку мастера и продавцы, пользующиеся тем, что покупатель не желает посетить магазин самостоятельно. Так же действуют и недобросовестные сантехники, которые продают поддельные детали по цене, в несколько раз превосходящей стоимость качественных аналогов в магазине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличился объем производства лифтов, мебели, стройматериалов и лакокрасочных изделий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

