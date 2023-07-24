Эксперт перечислил самые подделываемые стройматериалы
Чаще всего подделывают такие строительные материалы, как радиаторы отопления, кабели, трубы, цемент и дверные замки. Об этом заявил строительный эксперт Федор Васильев, сообщил портал NEWS.ru.
Кроме того, добавил собеседник издания, часто подделывают предметы сантехники, а также смеси и жидкости, качество которых сложно определить визуально.
Васильев отметил, что зачастую подделку предлагают купить нечистые на руку мастера и продавцы, пользующиеся тем, что покупатель не желает посетить магазин самостоятельно. Так же действуют и недобросовестные сантехники, которые продают поддельные детали по цене, в несколько раз превосходящей стоимость качественных аналогов в магазине.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличился объем производства лифтов, мебели, стройматериалов и лакокрасочных изделий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru