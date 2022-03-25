США отложили запрет на импорт морепродуктов из России

Министерство финансов США отложило вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из сообщения ведомства.

Байден заявил о запрете импорта российской водки и алмазов

Отмечается, что генеральной лицензией разрешен импорт на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам рыбы и морепродуктов до 23 июня. Ранее срок истекал 25 марта.

Напомним, 11 марта США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент Джо Байден. Отмечалось, что запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода.

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