США отложили запрет на импорт морепродуктов из России
Министерство финансов США отложило вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из сообщения ведомства.
Отмечается, что генеральной лицензией разрешен импорт на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам рыбы и морепродуктов до 23 июня. Ранее срок истекал 25 марта.
Напомним, 11 марта США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент Джо Байден. Отмечалось, что запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода.
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