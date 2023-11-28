СМИ: В России допустили введение запрета на вывоз зерновых
Введение запрета на вывоз из России зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи — возможно, если их количество достигнет критических 10 млн тонн. Об этом пишут Известия со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
По данным Минсельхоза, 10 млн тонн — критически низкий уровень остатков зерновых, которого хватит почти на 1,5 месяца. Этот показатель был рассчитан на основе годового потребления в стране (80–85 млн т).
Рабочая группа сочла целесообразным проведение Минсельхозом ежемесячного мониторинга остатков зерна, в случае выявления снижения запасов до критически низкого уровня ведомство должно «в максимально короткий срок подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур».
В Минсельхозе подтвердили, что министерство инициировало рассмотрение вопроса об автоматическом запрете экспорта зерна при минимальных остатках.
«Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета», — добавили в ведомстве.
При этом в министерстве указали, что в России достаточно запасов зерновых для обеспечения продбезопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро
- Минкульт выделит деньги на фильмы о СВО и экранизацию Прилепина
- СМИ: В России допустили введение запрета на вывоз зерновых
- Красный Крест: ХАМАС размещает заложников на передовой
- Жителей 15 регионов России предупредили о штормовом ветре и сильных осадках
- СМИ: «Тинькофф банк» запретил удаленку для сотрудников почти из всех стран
- В сахалинской школе избили первоклассника
- СМИ: в Конгрессе США боятся, что помощь Украине отложат до выборов президента
- ВЦИОМ выяснил, что россиянам необходимо для счастья
- Пентагон не может подтвердить данные о снимках Белого дома со спутника КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru