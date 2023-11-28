СМИ: В России допустили введение запрета на вывоз зерновых

Введение запрета на вывоз из России зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи — возможно, если их количество достигнет критических 10 млн тонн. Об этом пишут Известия со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

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По данным Минсельхоза, 10 млн тонн — критически низкий уровень остатков зерновых, которого хватит почти на 1,5 месяца. Этот показатель был рассчитан на основе годового потребления в стране (80–85 млн т).

Рабочая группа сочла целесообразным проведение Минсельхозом ежемесячного мониторинга остатков зерна, в случае выявления снижения запасов до критически низкого уровня ведомство должно «в максимально короткий срок подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур».

В Минсельхозе подтвердили, что министерство инициировало рассмотрение вопроса об автоматическом запрете экспорта зерна при минимальных остатках.

«Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета», — добавили в ведомстве.

При этом в министерстве указали, что в России достаточно запасов зерновых для обеспечения продбезопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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