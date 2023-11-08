Минсельхоз: Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна
Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.
Как отметила замминистра в ходе пленарного заседания Новосибирского агропродовольственного форума, данные учитывают планируемый объем сбора.
«Потенциал наш по текущему объему экспорта зерна составляет 65 млн тонн», — указала Лут.
Ранее Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз твердой пшеницы, напоминает телеканал «360». Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 декабря по 31 мая следующего года, пишет Ura.ru. В министерстве объяснили меры снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru