Минсельхоз: Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна

Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

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Как отметила замминистра в ходе пленарного заседания Новосибирского агропродовольственного форума, данные учитывают планируемый объем сбора.

«Потенциал наш по текущему объему экспорта зерна составляет 65 млн тонн», — указала Лут.

Ранее Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз твердой пшеницы, напоминает телеканал «360». Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 декабря по 31 мая следующего года, пишет Ura.ru. В министерстве объяснили меры снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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