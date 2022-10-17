СМИ: В России до 40% вырос объем поставок электронных компонентов с браком

По данным издания, в последнее время российским компаниям пришлось переориентироваться на неофициальные каналы ввоза электроники. В итоге конечная стоимость электрооборудования в РФ выросла вдвое, а также растянулись сроки производства.

Как отметил топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватку комплектующих спровоцировали нарушения в логистике. Сложности возникли из-за пандемии коронавируса и затем усилились в результате санкций. Производители вынуждены делать закупки у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции, пишет Ura.ru.

По словам гендиректора Центра современной электроники Ивана Покровского, увеличение процента брака в поставках задело отдельные компании и не стало тенденцией. При этом в Минпромторге заявили, что не получали данных об увеличении бракованных поставок комплектующих, отмечает телеканал «360».

