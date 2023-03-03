СМИ: В Польше из-за санкций против РФ на 50% подорожала туалетная бумага

За 2022 год в Польше туалетная бумага подорожала на 50%, сообщает местное издание Interia. Подорожали также и другие средства гигиены, в некоторых случаях рост цен даже в дисконтных магазинах достигал 60%.

Аналитики объясняют, что такие резкие скачки цен связаны с нарушением цепочек поставок из-за санкций против России. Среди других причин называют сокращение импорта целлюлозы из Азии и подорожание газа и химикатов.

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Запрет на экспорт из России березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире. Об этом сообщает и чешское издание iDNES.

Крупнейшие производители целлюлозной массы в Европе — Швеция и Финляндия. При этом последняя ранее больше десяти процентов древесины импортировала из России. Другие деревья в Северном полушарии годятся для изготовления иной продукции, например, картона. Нехватка целлюлозной массы, основного компонента для производства туалетной бумаги, возникла еще в период пандемии коронавируса. Тогда причиной стали локальные перебои в поставках.

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ФОТО: РИА Новости
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