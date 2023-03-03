СМИ: В Польше из-за санкций против РФ на 50% подорожала туалетная бумага

За 2022 год в Польше туалетная бумага подорожала на 50%, сообщает местное издание Interia. Подорожали также и другие средства гигиены, в некоторых случаях рост цен даже в дисконтных магазинах достигал 60%.

Аналитики объясняют, что такие резкие скачки цен связаны с нарушением цепочек поставок из-за санкций против России. Среди других причин называют сокращение импорта целлюлозы из Азии и подорожание газа и химикатов.