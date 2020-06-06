СМИ: в ОПЕК хотят продлить майские квоты добычи нефти еще на месяц

Страны-участницы сделки ОПЕК+ намерены продлить действие майских квот добычи нефти до конца июля. Об этом сообщают сразу несколько СМИ - Reuters, Bloomberg и ТАСС.

Эту информацию подтверждают информагенства еще десяти государств, участвующих в сделке ОПЕК. Только Иран, Ливия и Венесуэла готовы уменьшить ежемесячную добычи нефти на 6 миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что запланировано участие в переговорах министров стран, не входящих в ОПЕК, в том числе главы Минэнерго России Александра Новака. Также известно, что Россия и Саудовская Аравия также договорились о продлении условий соглашения на месяц.