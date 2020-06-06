СМИ: в ОПЕК хотят продлить майские квоты добычи нефти еще на месяц
Страны-участницы сделки ОПЕК+ намерены продлить действие майских квот добычи нефти до конца июля. Об этом сообщают сразу несколько СМИ - Reuters, Bloomberg и ТАСС.
Эту информацию подтверждают информагенства еще десяти государств, участвующих в сделке ОПЕК. Только Иран, Ливия и Венесуэла готовы уменьшить ежемесячную добычи нефти на 6 миллионов баррелей в сутки.
Отмечается, что запланировано участие в переговорах министров стран, не входящих в ОПЕК, в том числе главы Минэнерго России Александра Новака. Также известно, что Россия и Саудовская Аравия также договорились о продлении условий соглашения на месяц.
Напомним, страны, которые еще не снизили добычу нефти до необходимого уровня, компенсируют эту разницу в июле-сентябре.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН отметил, что цены на нефть восстанавливаются, но до стабильности в этом вопросе пока далеко.
«Положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается. Но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно. У ряда стран, заключивших сделку ОПЕК+, ситуация аховая. А вот что касается российской нефти Urals, то она торгуется дороже, чем нефть марки Brent, и это очень нетипичная ситуация», - отметил Александр Фролов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru