Аналитик рассказал о нестабильном росте нефти
Замгендиректора Института национальной энергетики в интервью НСН пояснил, с чем связан рост цен на нефть и предположил, что окончательно тренд на повышение не закрепился.
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. В тот день страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения об уменьшении разработки сырья, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН отметил, что цены восстанавливаются, но до стабильности в этом вопросе пока далеко.
«Есть некий минимальный уровень затрат, ниже которого цена опускаться не может, иначе мелкие компании банкротятся, а крупные компании не могут вести долгосрочную инвестиционную деятельность. В апреле и мае мы видели фантастические вещи, типа ухода цены фьючерса в минус. Для мировой нефтегазовой отрасли это было уровнем ниже "дна". Но говорить об уровне затрат по рынку некорректно. До кризиса добывалось 100 млн баррелей в сутки. Тот уровень цен, который можно назвать дном, на самом деле выше уровня мировых затрат на производство. И это означает, что ценовое дно находилось на весьма высоком уровне, и те минимальные значения, которые мы видели, были гораздо ниже этого дна, а значит долго на этих уровнях цены долго находиться не могли. Они не компенсировали уровень затрат компаний на добычу баррелей», - пояснил собеседник НСН.
«Стабильного восстановления спроса еще не произошло, ОПЕК+ создала предпосылки, но откаты будут неминуемо»
По словам Александра Фролова, происходящее на рынке сейчас – это следствие корректировке на рынке, произошедшей благодаря сделке ОПЕК+. Уровень производства снизился, избыток предложений упал. Кроме того, идет восстановление спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего, в Китае и Корее. Также видны попытки, пусть и робкие, восстановить спрос со стороны Евросоюза. В России начался заметный рост, благодаря постепенному снятию ограничений из-за пандемии.
«Положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается. Но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно. У ряда стран, заключивших сделку ОПЕК+, ситуация аховая. У саудитов из-за падения спроса на нефть, добываемую в их стране, пришлось сократить поставки на внешний рынок еще на миллион баррелей в сутки. А вот что касается российской нефти Urals, то она торгуется дороже, чем нефть марки Brent, и это очень нетипичная ситуация», - отметил Александр Фролов.
Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи на один-три месяца.
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