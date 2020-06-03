Аналитик рассказал о нестабильном росте нефти

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. В тот день страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения об уменьшении разработки сырья, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН отметил, что цены восстанавливаются, но до стабильности в этом вопросе пока далеко.

«Есть некий минимальный уровень затрат, ниже которого цена опускаться не может, иначе мелкие компании банкротятся, а крупные компании не могут вести долгосрочную инвестиционную деятельность. В апреле и мае мы видели фантастические вещи, типа ухода цены фьючерса в минус. Для мировой нефтегазовой отрасли это было уровнем ниже "дна". Но говорить об уровне затрат по рынку некорректно. До кризиса добывалось 100 млн баррелей в сутки. Тот уровень цен, который можно назвать дном, на самом деле выше уровня мировых затрат на производство. И это означает, что ценовое дно находилось на весьма высоком уровне, и те минимальные значения, которые мы видели, были гораздо ниже этого дна, а значит долго на этих уровнях цены долго находиться не могли. Они не компенсировали уровень затрат компаний на добычу баррелей», - пояснил собеседник НСН.