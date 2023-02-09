София наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной отрасли
Болгария не поддержит санкции Евросоюза в отношении российской ядерной отрасли. Об этом заявил в Брюсселе президент республики Румен Радев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, София категорически против подобных мер, так как они затронут болгарскую энергетику.
«Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости введем вето», - предупредил болгарский президент.
Ранее, как сообщала НСН, Болгария вывела из-под санкций поставщиков топлива из РФ.
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