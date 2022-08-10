В Болгарии допустили возобновление импорта российского газа

«Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — отметил глава Минэнерго в эфире телеканала bTV.

По словам Христова, болгарское правительство хочет работать с российским поставщиком на условиях, аналогичных договорам «Газпрома» с Германией и другими странами-покупателями газа в Евросоюзе, отмечает телеканал «360».

Ранее глава совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийский заявил, что Болгария ведет переговоры с российским концерном о возобновлении поставок топлива, пишет Газета.ру. Сейчас поставки газа из РФ в балканскую страну не осуществляются, они были прекращены в конце апреля.

