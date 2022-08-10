В Болгарии допустили возобновление импорта российского газа
Власти Болгарии могут возобновить поставки газа из России. Об этом заявил министр энергетики страны Росен Христов.
«Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — отметил глава Минэнерго в эфире телеканала bTV.
По словам Христова, болгарское правительство хочет работать с российским поставщиком на условиях, аналогичных договорам «Газпрома» с Германией и другими странами-покупателями газа в Евросоюзе, отмечает телеканал «360».
Ранее глава совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийский заявил, что Болгария ведет переговоры с российским концерном о возобновлении поставок топлива, пишет Газета.ру. Сейчас поставки газа из РФ в балканскую страну не осуществляются, они были прекращены в конце апреля.
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