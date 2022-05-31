«Газпром» подтвердил остановку поставок газа нидерландской GasTerra

Компания «Газпром» полностью остановила поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Ранее стало известно, что «Газпром экспорт» 31 мая приостановит транзит газа GasTerra, отказавшейся покупать топливо за рубли, напоминает РИА ФАН. Нидерландская компания получала газ по долгосрочному контракту, который действует до 1 октября 2022 года, пишет RT.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г.», — отметили в «Газпроме».

Компания подчеркивает, что контрагентов своевременно проинформировали о необходимости осуществлять платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, в рублях с использованием новых реквизитов.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:НидерландыРоссийский ГазГазпром
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