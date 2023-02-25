Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может нарушить единство НАТО. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard.
Публицист, который ранее в своем расследовании заявил о причастности США к ЧП, вновь указал, что газопроводы были взорваны с ведома американского президента Джо Байдена. По мнению Херша, Байден «начал нечто такое, о чем не имеет понятия».
Как отметил журналист, инцидент с «Северными потоками» может иметь эффект, противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО.
«Вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» — указал Херш.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
- Минздрав начал обучение руководства учреждений здравоохранения в новых регионах
- В США предупредили Украину о «невиданных бедствиях» в этом году
- Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ
- Американская журналистка заявила, что США используют Украину для отмывания денег
- Рогов: Санкции против ЗАЭС подтвердили признание электростанции российской
- Минобороны Китая проведет в Европе консультации по международной безопасности
- Источник рассказал о продвижении российских войск в районе Кременной
- СМИ: США не боятся применения Россией стратегического ядерного оружия
- Депутат Европарламента призвал европейцев выйти на протесты против агрессии США и НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru