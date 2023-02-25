Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО

Публицист, который ранее в своем расследовании заявил о причастности США к ЧП, вновь указал, что газопроводы были взорваны с ведома американского президента Джо Байдена. По мнению Херша, Байден «начал нечто такое, о чем не имеет понятия».

Как отметил журналист, инцидент с «Северными потоками» может иметь эффект, противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО.

«Вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» — указал Херш.

