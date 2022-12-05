СМИ: В Евросоюзе обсудили подготовку девятого пакета санкций против России

Еврокомиссия и представители стран Евросоюза обсудили подготовку очередного, девятого пакета санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Еврокомиссия утвердила предложение внести обход санкций в список уголовных преступлений

По данным издания, европейские власти предлагают внести в санкционные списки 180 новых позиций. Отмечается, что в Европе обсуждают меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа, пишет RT.

Как сообщают источники, согласовать новые меры удастся «относительно быстро», возможно, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита союза на следующей неделе.

Ранее депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла заявил, что антироссийские санкции негативно скажутся на жителях Евросоюза, напоминает телеканал «360». Политик задался вопросом, какую роль сыграли ограничения в возникновении «рецессии, которая в скором времени захлестнет еврозону».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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