СМИ: В Европе забыли о собственной оборонной промышленности, помогая Киеву

Издание отмечает, что в большинстве стран Европы сложилась «разрушительная, долгосрочная проблема» в обороне. Эта промышленность «атрофировалась» после распада СССР и сегодня бездействует.

В материале указано, что по данным годового отчета НАТО наращивание военного потенциала США и союзников идет «очень вяло». Так, лишь Великобритания, Польша, Греция и прибалтийские страны превысили порог и выделили на оборону не менее 2% экономического производства, отмечает телеканал «360».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Киеву. Кроме того, Евросовет поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов украинским военным, напоминает Ura.ru.

