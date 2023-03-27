СМИ: В Европе забыли о собственной оборонной промышленности, помогая Киеву
Европейские страны оказывают активную военную поддержку Украине, при этом состояние их собственного оборонного комплекса плачевно. Об этом пишет Washington Post.
Издание отмечает, что в большинстве стран Европы сложилась «разрушительная, долгосрочная проблема» в обороне. Эта промышленность «атрофировалась» после распада СССР и сегодня бездействует.
В материале указано, что по данным годового отчета НАТО наращивание военного потенциала США и союзников идет «очень вяло». Так, лишь Великобритания, Польша, Греция и прибалтийские страны превысили порог и выделили на оборону не менее 2% экономического производства, отмечает телеканал «360».
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Киеву. Кроме того, Евросовет поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов украинским военным, напоминает Ura.ru.
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