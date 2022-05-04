СМИ: В ЕС предложат отключить от SWIFT российские МКБ и Россельхозбанк

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций в отношении России предложит отключить «Московский кредитный банк» (МКБ) и Россельхозбанк от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Раскрыты подробности новых санкций ЕС в отношении России

«Еврокомиссия намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT», — отмечает издание.

Также ограничения могут затронуть Сбербанк.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в очередной пакет антироссийских санкций войдет в том числе отключение от SWIFT новых банков, напоминает RT. Кроме того, Евросоюз составит «список лиц, причастных к дезинформации», и введет ряд ограничений, касающихся импорта нефти, пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:ЕвросоюзПлатежные СистемыСанкции Против России
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