СМИ: В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и Европы
Европейские политики все чаще выражают недовольство действиями США, которые зарабатывают на украинском конфликте и дефиците энергоресурсов в странах Евросоюза. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, США выигрывают от кризиса на Украине: они продают больше газа «по более высоким ценам» и больше оружия. Газета отмечает, что политики в Европе «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена» и обвиняют Вашингтон в попытке нажиться на сложившихся трудностях. В частности, европейских представителей раздражают экологические субсидии и введенные Байденом налоги, ограничивающие торговлю в Европе и угрожающие промышленности региона.
По данным газеты, лидеры Евросоюза обсуждали с Байденом влияние политики США на местные рынки. Однако американский лидер не знал о последствиях для ЕС, и неосведомленность Вашингтона оказалась большой проблемой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru