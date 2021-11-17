СМИ: в 43 городах России перестали строить жилье

В 43 городах России с общим населением 2,2 млн человек снизилось до нуля строительство многоквартирных жилых домов по сравнению с осенью 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова.

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По его словам, подобная ситуация наблюдается, в том числе в довольно крупных городах с населением более 100 тысяч человек. Речь идее о Мурманске, Орске, Братске, Сызране, Соликамске и Чайковске, в которых с октября 2019 года прекратилась стройка жилья.

Среди причин называются несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, а также климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, а также отсутствие свободной земли.

Тем временем, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ установило критерии для определения «ограниченно годных» зданий и степени их ветхости.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КвартирыЖилье
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