СМИ: в 43 городах России перестали строить жилье

По его словам, подобная ситуация наблюдается, в том числе в довольно крупных городах с населением более 100 тысяч человек. Речь идее о Мурманске, Орске, Братске, Сызране, Соликамске и Чайковске, в которых с октября 2019 года прекратилась стройка жилья.

Среди причин называются несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, а также климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, а также отсутствие свободной земли.

Тем временем, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ установило критерии для определения «ограниченно годных» зданий и степени их ветхости.

