Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п.п., на вторичное жилье — на 0,6 п.п.
Согласно данным на сайте банка, теперь ипотека на новостройки выдается под 8,8%, на вторичку — 9,1%. Вместе с тем ставки по семейной ипотеке снизились на 0,3 п.п. при первом взносе от 20%.
Сбербанк уже поднимал ставки по ипотеке в октябре, тогда они выросли на 0,4 п.п., напоминает РИА ФАН.
Между тем в III квартале 2021 года спрос на ипотеку в России начал сокращаться, пишут Известия. В период с июля по сентябрь россияне взяли 460 тысяч кредитов на покупку жилья на сумму 1,35 трлн рублей — на 8% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
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