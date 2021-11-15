Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Согласно данным на сайте банка, теперь ипотека на новостройки выдается под 8,8%, на вторичку — 9,1%. Вместе с тем ставки по семейной ипотеке снизились на 0,3 п.п. при первом взносе от 20%.

Сбербанк уже поднимал ставки по ипотеке в октябре, тогда они выросли на 0,4 п.п., напоминает РИА ФАН.

Между тем в III квартале 2021 года спрос на ипотеку в России начал сокращаться, пишут Известия. В период с июля по сентябрь россияне взяли 460 тысяч кредитов на покупку жилья на сумму 1,35 трлн рублей — на 8% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

