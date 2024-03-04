СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков

По данным экспертов, кредитные организации покинут рынок из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или в случае ее отзыва. При этом прибыль сектора может сократиться на 500 миллиардов – с 3,3 триллионов рублей до 2,8 триллионов рублей.

Как сообщает издание, отзыв лицензии с большей вероятностью коснется банков за пределами топ-100. На данный момент этим кредитным организациям сложно конкурировать в сегменте кредитования, поэтому они делают ставку на конвертации денег в криптокошельки и транзит денежных средств в рамках нелегального оборота.

Ранее банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает «Радиоточка НСН».

