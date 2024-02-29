Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка
29 февраля 202415:39
С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Из заявления агентства, опубликованного в соцсети «Вконтакте», следует, что вся информация о назначении выплат и порядке их получения появится 29 февраля.
Ранее, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка». Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru