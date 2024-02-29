Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка

Из заявления агентства, опубликованного в соцсети «Вконтакте», следует, что вся информация о назначении выплат и порядке их получения появится 29 февраля.

Ранее, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка». Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

